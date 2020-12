La période des repas de fêtes arrive !

Buvez 1,5l d’eau pendant la journée avant " d’attaquer " l’apéro ! Si vous êtes désaltéré, vous le siroterez sur une plus longue période et vous en limiterez la consommation. Le but n’est pas de se priver mais si vous abordez le repas de fête en ayant soif, le premier, voire le deuxième verre risque d’être englouti à la vitesse de l’éclair sans pour autant être dégusté. N’oubliez pas que les plus belles soirées sont celles dont on se souvient !