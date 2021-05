La goutte... La maladie des bons vivants ? Vrai ou faux ?

Elle se caractérise par la formation de cristaux dans les articulations entrainant de très vives douleurs. L’articulation la plus souvent touchée se situe dans l’orteil mais le pied, le genou, le coude ou les doigts peuvent également être atteints. Ces douleurs se font ressentir le plus souvent le soir ou durant la nuit, elles sont favorisées par une position allongée et une température plus faible. Les crises peuvent durer jusqu’à 3 semaines et parfois être accompagnées de fièvre.

A long terme et sans être traité, le dépôt important de cristaux dans l’articulation peut entraîner la déformation de l’articulation et de l’arthrose.

La goutte touche majoritairement les hommes, car les femmes, avant la ménopause, sont protégées par les hormones féminines qui ont la particularité de diminuer l’uricémie.