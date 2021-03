La frontière entre vie professionnelle et vie privée est de plus en plus floue ! Le "blurring" touche beaucoup de jeunes...

Les cours à distance, les confinements et l’omniprésence des outils numériques… Cette hyperconnexion 7/7, 24h/24... tout cela participe à rendre les jeunes et les étudiants victimes de "blurring". Il n’y a plus de cadre, plus d’horaire fixe, les jeunes peuvent travailler tôt ou très tard, sans pause de midi. La journée ne s’arrête jamais.

Les jeunes les plus touchés par le "blurring" sont souvent ceux qui ont du mal à poser des limites, mais aussi les perfectionnistes et les étudiants qui sont dans l'hyper-contrôle. Et puis, il y aussi ceux qui ont tendance à manquer de confiance en eux et qui se rassurent en travaillant tout le temps.