La fève de cacao... un produit à croquer sans modération !

Le conseil nutritionnel de Candice à Philippe Jauniaux.

On pense connaître la fève de cacao grâce au chocolat... Et bien non ! Ce n'est pas que ça !

Pour faire du chocolat, vous avez besoin de fèves de cacao. Mais la fève de cacao n'est pas du chocolat. La fève est un produit végétal en tant que tel qui a énormément d'atouts. C'est véritablement un super aliment. On la déguste telle quelle pour ses vertus tonifiantes, stimulantes, anti-stress, anti-âge...

Le cacao cru possède énormément de propriétés nutritionnelles. Il se consomme facilement sous différentes formes. Ecoutez les suggestions gourmandes de Candice !