"La Dispute", quand les enfants interrogent la séparation

Dans ce spectacle, l'enfant est au centre du récit. Mohamed El Khatib avait à cœur de sélectionner des enfants non professionnels qui portent eux-mêmes leurs interrogations sur scène, afin d'être au plus près possible du réel. C'est la séparation, la dispute ou la fracture familiale qui sont abordés dans ce spectacle.

Comment vivre la déchirure et le dédoublement de la cellule familiale ? Comment appréhender le quotidien quand de nouveaux individus intègrent la famille ? Quels mots poser sur cet événement ?

Dans cette pièce qu'on pourrait qualifier de fiction sur le réel, Mohamed El Khatib s'efface afin de laisser les enfants porter ce sujet de société universel. Ce sont également eux qui ont aidé le dramaturge à imaginer le spectacle, en co-création.

La Dispute

Maison de la culture de Tournai

Conception et réalisation : Mohamed El Khatib / Collectif Zirlib

Mardi 27 et mercredi 28 octobre à 20h

8-16€