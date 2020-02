La camomille apaisante ? Mais pas que...

C'est le remède de grand-mère par excellence !

La petite tisane de camomille ou de verveine, pour se détendre, le soir avant d'aller faire dodo... Voilà le conseil de Mamy qu'on a tous et toutes reçu :-)

La camomille qui pousse à foison dans nos jardins reste une plante dont les vertus sont méconnues. N'hésitez pas à la récolter et à la faire sécher pour ensuite préparer vos infusions maison. Car à part ses propriétés apaisantes, la camomille est anti-inflammatoire, anti-oxydante, anti-spasmodique et même analgésique !

Savez-vous que cette jolie fleur possède également un effet anti-dépresseur ?

Comme la camomille n'est pas trop glamour, on ne l'achète plus, on oublie de la consommer alors qu'elle combat énormément de maux.

Ecoutez comment Candice Kother la conseille à Philippe Jauniaux... et vous tous...