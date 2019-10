La 3ème édition de l'Aqua for Life est officiellement lancée !

Un défi de "Viva for Life" qui tient particulièrement à coeur aux équipes de VivaCité....

C'est une compétition de natation dans le sens large... Le but est de récolter un maximum d'argent pour Viva for Life en parcourant des longueurs. Tout un chacun peut constituer une équipe et se faire parrainer. C'est un système de crowdfunding, de financement participatif, qui permet de faire monter la cagnotte !

Prêts à relever le défi ? Vous ne le regretterez pas ! Vous nagerez pour la bonne cause, mais vous vous amuserez aussi. "On peut se déguiser, prendre sa bouée ou un bateau gonflable... ou tout simplement venir encourager les nageurs" explique à Philippe Jauniaux Sylvain Druart, un des initatieurs du projet.

Alors préparez vos maillots. Inscrivez-vous et bloquez la date du vendredi 29 novembre ! Venez au Lago Mons, Piscine du Grand Large, avec vos collègues, vos amis ou votre famille et participez au challenge des 12h de natation !

Pour tous renseignements et inscriptions : stephanie.beer@lago.be ou 0498 68 73 56