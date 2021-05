L'ONE... L’Office de la Naissance et de l’Enfance, l’organisme de référence pour les familles

Sylvie Anzalone, coordinatrice subrégionale ONE du Hainaut, rappelle à Philippe Jauniaux que l'une des grandes missions de l'ONE est d’accompagner les familles et les enfants de la grossesse, voire du projet de grossesse, jusqu'aux 6 ans de l’enfant.

Les travailleurs de première ligne sont appelés des Partenaires Enfants-Parents ou Peps. Ils sont infirmièr(e), assistant(e) social(e) ou sage femme. Ces agents de terrain se rendent soit à domicile ou soit les familles sont invitées à se rendre en consultations pour enfants.

A l’ONE, on ne soigne pas ! On se préoccupe de la santé préventive en accompagnant les familles selon leurs besoins d’un point de vue psycho-médico-social. C’est un service offert à toutes les familles sans discrimination et sur tout le territoire gratuitement !