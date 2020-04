A moins de 30 ans, Alice est à la tête d'une commune de presque 20.000 habitants ! "Face à la crise du Covid, je suis positive . A Comines-Warneton, la courbe commence enfin à s'inverser..." dit-elle à Philippe Jauniaux "On a eu les tous premiers cas , le premier décès de Wallonie".

Une des plus jeunes bourgmestres de Belgique a trouvé le moyen pour informer ses administrés. Elle reste à leur écoute au travers de Libellule FM 107.8, la radio a ssociative de Comines-Warneton...

Des décisions parfois très difficiles ont été prises en très peu de temps

L'idée insolite d'une jeune bourgmestre pour communiquer en période Covid ! - © Tous droits réservés

En cette période de crise, l'information évolue de jour en jour et parfois d'heure en heure. Malheureusement, il y a une réelle fracture entre les citoyens. Certains n'ont pas les réseaux sociaux, ne consultent ni FaceBook, ni Instagram... La radio reste un média accessible pour communiquer de la manière la plus large possible. ..

Tous les jeudis, entre 11h et midi, Alice Leeuwerck intervient sur Libellule FM, une radio associative gérée par des volontaires. Au cours d'une ligne ouverte, la bourgmestre répond en direct aux questions de tous.