L'exposition "Serial Eater", où le food design interroge notre alimentation

L’exposition SERIAL EATER expose trente année de réflexions autour de l'objet alimentaire. Depuis la fin du XXe siècle, le profil et la manière de manger des consommateurs se sont radicalement modifiés. Manger ne fait plus partie d'une fonction vitale mais constitue aujourd'hui l'affirmation d'un choix de vie, d'une prise de position politique. C'est à ce moment là que le food design fait son apparition dans nos assiettes, mêlant design industriel et alimentation.

Nos comportements alimentaires, nos désirs et nos réactions en tant que mangeur sont examinés, afin de proposer un rapport plus ludique à la nourriture, en jouant avec les limites de l'alimentation. Cette discipline permet aussi de faire la lumière sur les transformations des habitudes de consommation et des prises de conscience face au food system.