L'été approche, le soleil est là ! Comment bien manger quand il fait chaud ?

Privilégiez les aliments chargés d’eau

Lors de forte chaleur, il est conseillé de bien s’hydrater, notamment en buvant au moins 1.5 litre d’eau par jour. L'eau se puise également ailleurs et, en particulier dans les légumes et les fruits tels que le concombre, la tomate, la courgette, les radis, les salades, la pêche, le melon ou encore la pastèque… mais aussi dans les produits laitiers comme le yaourt.

Ne zappez pas le sel

Avec la chaleur, le corps transpire plus et perd donc plus de sel qui, consommé en quantité raisonnable, est essentiel pour le bon fonctionnement de l’organisme. N'hésitez donc pas à saler vos plats un peu plus que d’ordinaire, tout en gardant la main légère sur la salière !

Evitez le gras

Les aliments gras demandent des efforts supplémentaires pour être digérés, ce qui génère une augmentation de la chaleur corporelle. Quand il fait chaud, il vaut donc mieux manger léger. Evitez les viandes grasses, les fritures, les huiles… Pour les salades, privilégiez les vinaigrettes à base de yaourt ou de jus de citron.

Mangez moins… mais plus souvent

Oubliez les repas copieux, qui demandent au corps de consommer plus d’énergie. Il vaut mieux manger plusieurs fois par jour mais en petites quantités. La digestion sera plus rapide.

Consommez des légumes crus et cuits

Le " et " est important ! Ne consommez que des crudités risque en effet d’entraîner des problèmes de transit. S’il vaut mieux manger froid ou tiède pour faciliter la digestion, il faut aussi introduire dans son alimentation des légumes cuits. Une fois cuits, les haricots, poivrons, aubergines, courgettes… se consomment agréablement froids dans nos salades ou comme accompagnements.

N’oubliez pas de vous faire plaisir

Pas question de supprimer les desserts. La meilleure option ce sont les sorbets ou les glaces à l’eau maison, moins caloriques, moins gras et plus hydratants ! Joignez ainsi l’utile à l’agréable…