L'emballage cadeaux réutilisable... Un concept belge fabriqué en Wallonie !

Le Furoshiki belge s'appelle "Besurprise"

Qui dit cadeau, dit emballage ! Sylvie Paindeville, la conceptrice de "Besurprise" explique à Philippe Jauniaux comment elle a eu cette idée d'emballages en tissu qui nous faciliteront la tâche, tout en protégeant la planète.

Ce n'est pas toujours simple d'emballer un cadeau : manque de papier ou d'adhésif, un emballage qui se déchire, une forme biscurnue... et quel gaspillage puisqu'ensuite le tout valse à la poubelle.

Géniale inventrice, Sylvie Paindeville, a conçu un système facile à utiliser et qui s'adapte à toutes les formes. C'est un carré de tissu avec des pressions. Un ruban amovible et élastique permet de refermer l'emballage sur lui-même peu importe la forme et la taille du cadeau. Cette pochette existe en deux formats et se décline en cinquante motifs différents. Il y en a pour tous les goûts !

Seule à la tête de sa petite entreprise, Sylvie délègue la confection à un atelier à travail adapté de Manage. Un beau concept qui surfe sur la vague du durable et du socialement responsable.

Toutes les infos sur www.besurprise.com