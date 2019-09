Juste pour faire plaisir à Philippe... Voici le "quatuor de petites glaces" de Candice ! - Vivre... Pour 4 belles glaces Préparation : 20 min. Congélation : 45 min. 6 Danette au choix (ici, café, chocolat et vanille) Des gobelets en carton et des bâtonnets à glace Facultatif – des callets de chocolats, des amandes effilées, des minis marshmallows, etc. Disposez vos gobelets en carton sur le plan de travail. Remplissez-les à la cuiller d’1 gros centimètre de différents goûts de Danette. Découpez 4 carrés dans du papier aluminium et déposez-les sur les gobelets. Faites un trou au centre à la pointe du couteau et glissez-y un bâtonnet (cela permettra au bâtonnet d’être bien centré et stable lors de la confection de la glace). Congelez 15 min. Enlevez l’aluminium en faisant attention à maintenir le bâtonnet (qui n’est encore maintenu que par peu de glace) et ajoutez une seconde couche de Danette. Remettez l’aluminium en repositionnant bien le bâtonnet. Congelez 15 min. Faites de même pour la troisième couche en ajoutant une garniture au choix si vous le souhaitez. Pour la glace marbrée, il vous suffit de mélangez très brièvement deux puddings de saveur différente et d’en remplir totalement un gobelet. Recouvrez d’un carré d’aluminium, plantez un bâtonnet et congelez 30 min. (ou jusqu’au moment du service). Pour démouler, entaillez simplement le bord des gobelets avec des ciseaux et déchirez le carton.