Jeter des objets coupants ou tranchants dans les sacs poubelles peut représenter un danger

"Chaque année, plusieurs collecteurs sont blessés lors des tournées de collectes en porte-à-porte" précise à Philippe Jauniaux, Belinda Demattia, chargée de communication de l'intercommunale hennuyère Hygea . En cause : des débris de verre et autres objets coupants présents dans les sacs. C’est particulièrement le cas au retour des beaux jours !

On retrouve régulièrement des débris de verres, pics à brochettes, plats en verre cassés, couteaux dans les sacs. S’ils ne sont pas emballés, ils le transpercent et lorsque les chargeurs les ramassent, le risque de se blesser est bien présent. Les seringues qui n’ont strictement rien à faire dans un sac-poubelle ! Dans ce cas, le risque de blessure est présent mais il y a en plus un risque supplémentaire de contamination ou d’infection.