"Itinérances"... Un magnifique projet de la Croix Rouge !

Enfant de détenu... rien que les mots sont difficiles à dire ! Et pourtant…

Claude Stievenart, coordinateur provincial du projet "Itinérance" explique à Fanny Rochez que dans notre pays, plusieurs milliers d'enfants de tous âges, n'ont plus vu leur père ou leur mère depuis des mois, voire des années… Il y a environ 5500 enfants concernés en Wallonie-Bruxelles par la détention d'un parent. L'an dernier les volontaires de la Croix-Rouge ont assuré environ 1800 visites dont 950 pour le Hainaut.

Peu connu du grand public, le service "Itinérances" de la Croix Rouge est pourtant précieux pour les enfants de détenus. Le mercredi, une à deux fois par mois, deux volontaires de la Croix Rouge les conduisent jusqu'à la prison pour qu'ils puissent passer un moment avec leur parent. Ce n'est pas un service de taxi mais un accompagnement. Pendant le trajet, les enfant peuvent se confier et se libérer du stress qu'ils subissent. Un véritable lien se tisse. A leur arrivée à la prison, ils sont pris en charge par des psychologues ou assistants sociaux. Les bénévoles ne participent pas à la visite. Au retour, les enfants racontent qu’ils ont joué avec papa ou maman ou simplement discuté. Ils sont excités et turbulents ou silencieux et fatigués par l’émotion.

Le projet "Itinérance" est malheureusement encore méconnu et manque de volontaires. Des enfants sont donc en attente d'un accompagnement pour partager un peu de temps avec leur parent incarcéré !

Si cette action vous parle... Si vous souhaitez voir les étoiles briller dans les yeux des enfants. N'hésitez pas à prendre contact la Maison Croix Rouge la plus proche de chez vous... https://maisons.croix-rouge.be/