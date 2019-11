Harry Potter, Dumbledore ou Dobby... Lequel préférez-vous ?

Entrez avec Fanny Rochez dans l'univers de Poudlard

Vous rêvez de traverser la voie 9 3/4, de monter à bord du Poudlard Express pour rejoindre Harry Potter et ses amis à l'école des sorciers ? Alors bienvenue à Thuin, au "Chemin de traverse".

"Dobby, l'Elfe de maison est tellement attachant". Adrien Fadeur a appris à apprécier cet univers grâce à sa compagne, fan de la première heure. A deux, ils ont décidé d'ouvrir cette boutique dédiée à la saga Harry Potter. C'est ainsi que dans une bâtisse en pierres au milieu des bougies suspendues, vous retrouvez un caddie qui traverse un mur !

Personnages, peluches, vêtements, bijoux, jeux de société, collectors... Vous avez l'embarras du choix pour vous faire plaisir ou offrir le cadeau magique. Un ballet ballet volant, une baguette de sorcier ou Hedwige, la chouette blanche au plumage de neige... quel est votre préféré ?

En cette fin d'année, poussez la porte du magasin de Tifanny et Adrien, rue Maurice des Ombiaux, à Thuin. Et surtout goûtez la bière au beurre et mangez des Jelly Belly, les bonbons aux goûts surprenants !

Voici comment les rejoindre : https://www.facebook.com/lechemindetraverse.thuin/