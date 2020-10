Halloween à Pairi Daiza, c'est reparti !

Les préparatifs battent leur plein...

Claire Gilissen, porte-parole de Pairi Daiza, explique à Fanny Rochez que le jour J approche à grands pas ... Cette année encore, la parc va accueillir des dizaines d’artistes et proposer de nombreuses animations dans un Jardin entièrement redécoré pour la circonstance. Les gentilles sorcières, fantômes, squelettes, citrouilles, monstres rigolos, spectacles et même des concours pour petits et grands vous attendent. On va jouer à se faire peur pour s'amuser.

Une ambiance familiale et joyeuse va faire d’Halloween à Pairi Daiza un événement unique en Belgique ! Tout sera bien entendu organisé dans le plus strict respect des conditions sanitaires imposées dans le contexte actuel. L’affluence dans le Parc sera volontairement limitée, les animations ont été repensées pour éviter les rassemblements et tous les gestes-barrières restent plus que jamais d’application !

Toutes les infos sont ici : https://www.pairidaiza.eu/fr/halloween-2020-pairi-daiza

Tous les renseignements pour le programme complet : www.pairidaiza.eu

Du 31 octobre au 8 novembre, rejoignez le parc pour 9 jours de fête et profitez du Jardin des Mondes jusqu'à 20h !