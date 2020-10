Habillez-vous en seconde main... C'est hyper tendance !

Evitez l’achat de vêtements neufs. Consommez moins mais mieux et vous ferez des économies. Nathalie Remy, chargée de communication de l'intercommunale hennuyère ipalle, détaille avec Philippe Jauniaux l'impact de l’industrie textile et de la mode. 4,3 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année en Europe. 4 % de l’eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire nos vêtements. Un jean se fabrique avec l’équivalent de 285 douches, soit entre 7.000 et 10.000 litres d’eau. Si l’on observe son cycle de vie, la moitié des impacts environnementaux est générée aux étapes de production du pantalon avec l’utilisation du coton cultivé par exemple en Inde, la teinture et la confection dans deux autres pays, puis finalement la vente chez nous. Tout cela inclut, en plus de l’eau, l’utilisation de pesticides et de produits chimiques avec les pollutions qui en résultent.

Comment réduire cet impact ? S'habiller en seconde main... C'est hyper tendance ! - © Ariel Skelley - Getty Images L’autre moitié des impacts peut diminuer si nous, consommateurs, utilisons correctement le vêtement. Lavez-le à basse température et avec des produits naturels. Laissez sècher votre lessive à l’air libre et bien étendue pour réduire le temps de repassage. Et surtout, prolongez la durée de vie des habits grâce au réemploi. S’habiller en seconde main permet de ne pas consommer un nouveau vêtement et de ne pas gaspiller les ressources naturelles. Cela nous coûte moins cher et aide, dans bien des cas, à soutenir des entreprises d’économie sociales. En plus, c’est tendance…