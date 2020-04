Optez pour la résilience... l'art de rebondir, de se reconstruire en cas de coup dur ! Pierre Léger, Monsieur Jardin-Nature à l’Ecocentre Oasis de Mons, explique ce lien entre résilience et jardin naturel !

L'eau Gardez naturellement votre autonomie au jardin ! - © Tous droits réservés L'eau du ciel est la meilleure pour les plantes ! Installez des citernes de récupération d'eau de pluie pour la capter. "En ce qui me concerne, précise Pierre Léger, j'ai placé plusieurs citernes de 200 à 1000 litres qui récupèrent l'eau de la serre et de la cabane de jardin. J'ai également prévu une mare dans laquelle je peux éventuellement puiser en dernier recours". Une autre manière de rendre son jardin plus résilient par rapport à l'eau, c'est le paillage qui limite l'évaporation et permet de ne pas arroser pendant de longues périodes. Un vieux dicton jardinier dit qu'un paillage vaut dix arrosages !

Les graines et les plants Gardez naturellement votre autonomie au jardin ! - © Tous droits réservés Pierre Léger produit tous ses plants de fleurs et de légumes et une bonne partie de ses graines viennent simplement de son jardin. Pour beaucoup de légumes, c'est assez facile ! Il suffit de laisser chaque année quelques beaux plants monter en graines et de les récolter quand ils sont mûrs pour pouvoir les re-semer l'année suivante. De plus, en récupérant vos propres graines, avec le temps vous allez développer des variétés qui seront de plus en plus adaptées à votre jardin et donc plus résilientes.

Les engrais Gardez naturellement votre autonomie au jardin ! - © Tous droits réservés Si on récolte beaucoup de légumes, il va falloir redonner de la matière à la terre pour ne pas l'épuiser. Il est donc indispensable de réserver une partie de la parcelle pour produire de l'herbe ou de l'engrais vert qu'on pourra composter pour ensuite le rendre à la terre. On peut également cultiver des herbacées spécifiques comme l'ortie ou la consoude, extrêmement riches en azote, en potasse et en phosphore. Ce sont les éléments principaux de la nourriture des plantes. Elles ont en plus beaucoup d'autres vertus, notamment celle de renforcer les défenses naturelles des végétaux pour les aider à se protéger des maladies ou des insectes ravageurs éventuels.

N'hésitez pas à venir découvrir les petites vidéos pratiques jardin-nature sur la page Facebook : https://www.facebook.com/oasisecocentre/ D'autres infos à lire sur le site de L’Ecocentre Oasis : https://www.ecocentre-oasis.be/