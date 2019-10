Fonctionner au mode zéro déchet, c'est aussi se remettre à cuisiner !

Terminé la cuisine industrielle !

Sabine Meunier, Madame ZD, explique à Philippe Delmelle qu'il faut sortir du circuit traditionnel du supermarché et se débrouiller avec des produits plus bruts ! Réapprenez à éplucher, à couper fruits et légumes de saison pour réaliser des recettes plus simples, avec moins d'ingrédients et peu de préparation... La qualité s'en ressentira !

A la maison, déléguez et cuisinez en famille. Vos enfants seront fiers de leurs réalisations et partageront volontiers leurs collations à l'école. Au final, le temps que vous perdiez en magasin, vous l'utilisez pour cuisiner "ensemble".

Se nourrir zéro déchet, c'est plannifer vos achats en quantité adaptée à vos besoins. Rangez vos armoirs et votre frigo pour avoir une vue d'ensemble sur votre stock et vos restes. N'hésitez pas à cuisiner ce que vous trouvez au jardin... Il faut juste avoir envie d’essayer et expérimenter !

Trouvez d'autres conseils ZD sur la page Facebook "Atelier Zéro Déchet - Les Ecolibris" : https://www.facebook.com/Atelier-Z%C3%A9ro-D%C3%A9chet-Les-Ecolibris-1151061854986432/