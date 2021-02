Foncez à Pairi Daiza... Le parc et ses pensionnaires vous attendent !

C'est la bonne nouvelle du week-end... On espérait, on est prêt

Depuis la fermeture en novembre, la vie a continué dans le parc. De nouveaux animaux sont arrivés d'ailleurs. "Il y a eu aussi de nombreuses naissances" raconte à Philippe Jauniaux, Claire Gilissen , la porte-parole de Pairi Daiza . On se rappelle de la venue au monde de Mathaï , l’orang-outan, de Sayun , l’éléphant d’Asie mais aussi la naissance des manchots du Cap, des rats-taupes nus, un cerf cochon et de plusieurs poissons...

Même si certains territoires intérieurs restent fermés jusqu’à nouvel ordre, tous les espaces extérieurs, qui représentent plus de 90% de la superficie du Jardin, sont accessibles dès ce 13 février. C'est donc l'effervescence dans le parc, quelques heures avant l'ouverture ! Environ 200 personnes travaillent pour l'instant sur le site pour tout préparer et vous accueillir en toute sécurité .

Le choix est grand ! Les chambres d’hôtels, lodges, maisons enterrées, chambres avec vision subaquatique permettent de séjourner auprès d'animaux extraordinaires tels que les ours bruns et noirs, loups, morses, ours blancs, daims, tigres de Sibérie et otaries de Steller... Belle nouveauté de cette saison, il sera possible de dormir au coeur de la grotte des manchots papous.