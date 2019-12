Fêtez Noël en mode Zéro Déchet...

Vivez cette fin d'année sur le mode "être" et pas "avoir" !

Sabine Meunier rappelle à Philippe Jauniaux les trois règles du zéro déchet : "Refuser - Réduire - Réutiliser"... pour ainsi faire aussi la fête à la planète.

Noël commence par la décoration, le sapin, les boules, les bougies, l'ambiance. Surtout n'achetez rien de neuf, regardez ce que vous avez déjà ! Visez le bricolé "maison", il y a des idées à récupérer partout. Petite recette pour les dessins à réaliser avec les pochoirs sur les vitres, mélangez un verre de blanc de meudon avec un demi verre d'eau... Cette peinture naturelle remplacera les bombes de mousse pas très sympathique.

Côté cadeaux, préférez les expériences à partager pour passer ainsi du temps avec les gens que vous aimez. Le fait maison ou la seconde main ne doit pas être un tabou ! Emballez vos présents dans du tissu que les japonais appellent des "furoshiki". Bien entendu achetez local et pas sur internet.

Préparez vous-même le repas en achetant local, simple et bio si c'est possible, en vrac et non-emballé. La qualité doit l'emporter sur la quantité. Les restes seront consommés le lendemain, congelés ou offerts aux plus démunis.

Prêtez-vous des vêtements ou pourquoi pas remettez votre tenue de l'année dernière ... car qui s'en souvient ?

Passez de belles fêtes, joyeux Noël et bonne année !

Et retrouvez tous les conseils de Sabine Meunier, notre madame "zéro déchet", sur Facebook - "atelier zéro déchet - les Ecolibris".