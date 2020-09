Exclusivité... Alain Chamfort nous parle de sa "Carte belge" du 8 octobre à La Louvière !

Alain Chamfort et Jacques Duvall... Une belle et longue histoire avec la Belgique.

Le concept ?

Alain Chamfort... Sa "Carte belge" passe par La Louvière ! - © Tous droits réservés

Laisser la jeune génération de musiciens belges aux commandes. Une douzaine de chansons seront revisitées par Boris Gronemberger (River Into Lake, Girls in Hawaii…) et réinterprétées sur scène.

Cette soirée best-of vous fera vivre un moment de complicité et de (re)création musicale, un vrai rendez-vous au paradis !



Si, comme Clara, vous voulez la Lune, que vous ne refusez jamais un "Banana Split". Si vous ne craignez ni "L’ennemi dans la glace", ni "La fièvre dans le sang". Si vous vous dites "Souris puisque c’est grave"… Si vous êtes fan de l'univers d'Alain Chamfort et Jacques Duvall ! Venez partager avec eux une soirée d'exception...



7 octobre à l'Atelier 210, Bruxelles : plus d'informations.

8 octobre à Central (Théâtre), La Louvière : plus d'informations.