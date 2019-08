Et si vous appreniez à apprécier les chauves-souris ? - Vivre Ici Hainaut - 29/08/2019 On retrouve un peu plus de chauves-souris dans nos contrées mais pas encore assez pour rattraper l'hécatombe des ces dernières années ! La chauve-souris a mauvaise réputation alors qu'elle est le signe d'un environnement sain ! Ecoutez la description qu'en fait Olivier Kints, biologiste pour Natagora et vous allez véritablement craquer pour ces minuscules volatiles nocturnes... pas plus grands qu'une boîte d'allumettes.