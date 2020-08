Et si on visait une rentrée scolaire zéro déchet ? - © Ana Maria Serrano - Getty Images

Les maîtres mots : récup’, solidité et vrac !

Réutilisez le matériel de l’année passée et pensez seconde main (surtout pour les cartables et matériel de sport que vous pourrez acheter à petits prix mais aussi revendre). L’idéal est de dresser un inventaire de ce qu’on possède et qui est encore en bon état avant d’aller effectuer ses achats. Et si vous voulez quand même du changement, customisez- les !

Privilégiez des produits de qualité respectueux de l’environnement et durables , c’est-à-dire solides : par exemple, une équerre ou une règle en bois, des tailles crayons, agrafeuses et ciseaux en métal, des gommes en caoutchouc naturel, un cartable et un plumier bien solides…

Optez pour le recyclé ! Par exemple des cahiers et classeurs en papiers ou cartons recyclés, même pour des stylos ou effaceurs, il existe des versions en plastique recyclé.

Pensez achats en vrac ou à l’unité , bien plus faciles à réaliser dans les papeteries/librairies près de chez vous. Top gagnant puisque l’on réalise des achats de proximité et sans emballages inutiles.

Evitez les produits toxiques en choisissant les colles sans solvants et à base d’amidon (plutôt que liquide), des stylos sans parfums, des feutres à l’eau, des crayons en bois naturel et non vernis, des correcteurs en ruban plutôt que liquides…

Enfin, pensez rechargeable ! C’est possible pour les stylos à bille, feutres – mais attention, vérifiez que l’on peut facilement trouver les recharges -, porte-plume, porte-mine, certains cahiers à feuilles rechargeables… Ces fournitures vous coûteront peut-être un peu plus cher à l'achat mais tiendront beaucoup plus longtemps !