Et si on organisait une fête Zéro Déchet ?

C'est bientôt Halloween...

Pour faire la fête zéro déchet, pensez vrac, local, sain et bio, récupération et seconde main !

Récupérez des vêtements et du tissus pour les déguisements des enfants. Il existe des tutos pour vous aider à créer des bricolages et des décorations. C'est Halloween, pensez à offrir des friandises en vrac sans emballage, des fruits ou des biscuits faits maison. Ne donnnez pas n'importe quoi !

Décorez et habillez votre maison en récupérant des tissus, en repeignant... N'hésitez pas à prêter et à échanger les déguisements entre les enfants. Pour le repas, cuisinez à la maison ou faites appel à un traiteur zéro déchet. Louez des nappes et des serviettes en tissus pour éviter le papier qui serait jeté à la poubelle.

Retrouvez tous les conseils de Sabine Meunier expliqués à Philippe Jauniaux sur FaceBook - "atelier zéro déchet - les ecolibris"