Eloignez les limaces de vos plantations et utilisez au mieux votre compost

Arrosez très tôt le matin et abondamment . Les limaces sont des nocturnes, elles évitent les rayons du soleil desséchants. Les limaces recherchent l’humidité. On répand l’eau de façon ciblée, d’un coup, au pied des plantes uniquement.

Évitez le paillage épais (ou mulch ) pour les cultures sensibles aux limaces, surtout quand le climat est fort humide. Le paillage fournit aux limaces un abri agréable proche des cultures. Cependant, il existe des paillages répulsifs : le chanvre, les particules fines les empêchent de se déplacer et protège les jeunes et nouvelles plantations.

Placez une bande de cuivre, c'est un très bon répulsif, l'oxydation les éloigne. Pour les jardinières et pots de fleurs, placer un fil électrique dénudé sur tout le pourtour en bord supérieur ou inférieur. Dans le jardin, on peut entourer les jeunes plantules d'une bande de cuivre.

