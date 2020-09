Donnez une seconde vie aux objets abîmés !

Au lieu de les jeter, pourquoi ne pas réparer les choses cassées ?

Anne Copin, chargée de communication de l'intercommunale hennuyère HYGEA, explique à Philippe Jauniaux les principales raisons pour lesquelles la réparation doit devenir une bonne habitude...

1. Réduire vos déchets pour protèger la nature

Selon une récente étude, réparer son smartphone et autres appareils électroniques permettrait à l'UE d'économiser autant d'émissions de carbone que le retrait de 2 millions de voitures des routes chaque année ! Encourager la réparation c’est aussi limiter l’impact sur l’environnement car on retarde la mise à la poubelle des produits.

2. Relocaliser l’activité économique

La plupart des biens et ressources que vous consommez sont importés, bien souvent hors de l’UE. Vous pouvez préférer des appareils fabriqués en Europe et participer ainsi à une relocalisation de l’activité économique. Entretenir, réparer et réutiliser peut également se faire localement et permet de faire vivre un tissu économique plus durable.

3. Faire de belles économies

Bricoler ou réparer vous-même peut vous faire économiser en moyenne 270 euros par an.