Dirty Monitor... La touche carolo aux JO de Pékin !

Une start-up installée à Charleroi à la réputation internationale prestigieuse.

C'est un concept 100% carolo qui a bien grandi en 20 ans.

"A la base, on amenait de la vidéo en soirée" explique le Project Manager de Dirty Monitor, Antoine Menalda à Philippe Jauniaux. Ensuite, l'entreprise s'est spécialisée dans le vidéo mapping, la projection de contenus vidéo sur des surfaces non plates ou des reliefs comme des façades de bâtiments. Aujourd'hui, la société a imaginé des expositions interactives et immersives à succès comme celles sur Vincent Van Gogh ou Claude Monet.

Côté événementiel, Dirty Monitor a un calendrier international bien chargé. A court et moyen termes, les équipes seront présentes pour Dubaï 2020, au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada pour la coupe du monde de football 2026 et plus que probablement aux JO de Pékin...

Repérée en Chine par le comité d'organisation des JO de Pékin, la start-up a été approchée pour participer aux cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de 2022 !

La meilleure carte de visite de Dirty Monitor reste donc son travail et ses créations 100 % belges, wallonnes et carolos...