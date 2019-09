Dîner à 16 métres de hauteur... Ca vous tente ? - Vivre Ici Hainaut - 05/09/2019 La Maison du Tourisme de Wallonie picarde vous propose de vivre une expérience originale ! Venez savourer un repas gastronomique sur une passerelle longue de 50 mètres située à la cîme des arbres. Ce 20 septembre, un menu six services concocté par le chef Frédéric De Braekeleer sera entièrement préparé avec des produits locaux. Les convives profiteront de ce cocktail dînatoire dans une ambiance musicale et contée. Renseignez-vous et peut-être remportez une invitation... ici... https://www.visitwapi.be/