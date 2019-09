Découvrez Sabine, la nouvelle madame "Zéro Déchet" de VivaCité ! - Vivre Ici Hainaut -... Sabine Meunier se qualifie elle-même d'activiste zéro déchet... en famille et souhaite partager son mode de vie ! Le premier geste à faire, selon elle, est de désencombrer. Commencez par faire le vide à la maison. Eliminez les objets que vous n'utilisez pas ou plus, qui sont abîmés, usés ou inutiles. Sortez tout ce qui pourrait être recyclé ou servir à quelqu’un d’autre. Vous retrouverez ainsi de l'espace, de la sérénité et un sentiment de légèreté. Attention, il ne faut pas être radical, un petit pas à la fois, pièce après pièce. Un objet qui rentre doit un chasser un autre ! Allez... en route vers le Zéro Déchet avec notre madame ZD.