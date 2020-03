De The Voice Belgique à The Voice France... Antoine Delie s'envole !

Le talent belge qui fait parler de lui...

Il a bien grandi notre Antoine Delie !

Le 18 janvier dernier sur TF1, l'ancien talent de la quatrième saison de The Voice Belgique avait choisi d'interpréter "La pluie" de Stromae et Orelsan. Une prestation incroyable puis une standing ovation plus tard, il a décidé de rejoindre l'équipe de Marc Lavoine.

L'aventure se poursuit ce samedi avec SA battle !

"C'est juste exceptionnel, je ne m'attendais pas à arriver là, d'avoir les 4 coaches et autant de retours positifs... Ce que je vis, c'est juste dingue" dit-il à Philippe Jauniaux. "C'est vraiment beaucoup d'amour que je reçois".

La presse a été dithyrambique ! Il récolte énormément de messages positifs de Belgique, de France, du Québec et d'ailleurs... Comme Antoine l'exprime lui-même l'expérience The Voice Belgique à la RTBF lui a apporté beaucoup de choses, lui a permis de vivre une super belle aventure et de découvrir ce monde-là, car il était encore un "bébé" ! Il vit aujourd'hui les choses autrement avec plus de maturité.

Félicitations Antoine !!! Bonne M... pour la suite !