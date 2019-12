Comment vivre la Saint-Nicolas en mode Zéro Déchet ?

Oui oui ... Saint-Nicolas s'inquiète aussi du réchauffement climatique !

"Refuser - Réduire - Réutiliser" restent les trois principes du Zéro Déchet explique Sabine Meunier à Philippe Jauniaux. Obliger Saint-Nicolas à passer en mode ZD c'est encore plus de bonheur parce qu’on fait la fête pour ses enfants mais aussi pour la planète.

Jetez les catalogues à la poubelle à papier... Orientez-vous vers des jeux alternatifs : plus solides, plus simples, plus adaptés, plus éducatifs. Réduire la quantité de cadeaux, ce n'est pas aimer moins son enfant !!! Il faut apprendre à sortir de la surconsommation, un cadeau unique est un cadeau spécial ! Un enfant doit rêver et savoir attendre pour profiter de son jouet.

Orientez Saint-Nicolas vers les jeux de seconde main, recyclés, ceux qu'on retrouve dans les armoirs familiales et qui ont trop peu servi. Veillez à ce que le jouet ait été fabriqué de manière éthique et pas à l'autre bout du monde dans de mauvaises conditions. Laissez de côté les engins fonctionnant à piles, même rechargeables.

Vos enfants sont les consommateurs de demain et leur éducation doit passer par le minimalisme. En résumé, un seul cadeau non-emballé pour un enfant et fabriqué chez nous. Ajoutez quelques fuits et friandises achetés en vrac...

Et le principal... dites... "MERCI A SAINT-NICOLAS"

Retrouvez tous les conseils de Sabine Meunier sur FaceBook - "atelier zéro déchet - les ecolibris"