Comment organiser des activités pour les enfants en mode Zéro Déchet et Zéro toxique ?

"Ce sont les vacances scolaires, certains parents doivent aussi télétravailler en présence de leurs enfants, ce qui peut s’avérer très compliqué" constate Françoise Lardenoey, chargée de communication de l'intercommunale hennuyère Tibi. Elle explique à Fanny Rochez qu'il faut sans cesse trouver des activités pour occuper les plus jeunes, tout en se gardant du temps et du calme pour travailler. Si en plus il pleut, il n’est pas toujours facile de trouver des activités à faire à la maison.