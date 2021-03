Comment faire ses courses intelligemment ?

Surtout ne vous rendez pas au supermarché l’estomac vide ! Il y a trop de risque de faire des achats impulsifs et inutiles...

Essayez de prévoir les menus de la semaine à venir en fonction de votre emploi du temps. Cela évite la panne d’inspiration en faisant les courses et au moment de la préparation du repas.

Pascale Robience , diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai explique à Philippe Jauniaux que planifier les menus de préférence lorsque vous avez faim, les rendront plus complets !

N'avez pas peur d’acheter en plus grande quantité ! Cela permet de cuisiner pour deux repas sans demander plus de préparation et d’éventuellement en congeler la moitié pour disposer d’un repas d’avance pour une semaine ultérieure.

Attention, cette recommandation ne vaut pas pour les produits sujets à grignotage : biscuits, chips, barres chocolatées, pâtisseries, etc...! Achetez-les en petite quantité. Et en limitant la facilité d’y accéder, on en réduit la consommation.