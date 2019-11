Comment Candice va-elle convaincre Philippe d'avaler de l'huile de foie de morue ?

Un produit qui a hanté notre enfance...

L'huile de foie de morue... On n'en parle plus beaucoup et on n'en consomme de moins en moins ! C'est pourtant un supplément nutritionnel qu'on a autrefois fait "avaler" à énormément d'enfants.

Ce produit contient de l'acide gras oméga 3, une quantité de vitamines A et D. C'est donc bon pour le développement du cerveau et l'entretien du coeur. L'huile de foie de morue améliore la vison et régule le cholestérol.

Oubliez vos horribles mauvais souvenirs. Aujourd'hui, l'huile de foie de morue est nettement moins forte en goût qu'auparavant. On la consomme en gélule ou liquide ! Comme Philippe Jauniaux, suivez les conseils de Candice Kother et commencez une petite cure très intéressante pour votre santé !