Cap 48 ... "Balance ta gêne"... Fais un don ! - Vivre Ici Hainaut - 10/09/2019 En Belgique, le handicap est la deuxième cause de discrimination, après les critères raciaux ! Cette discrimination est souvent née d'une peur de la différence. Lorsqu'on on est mal à l'aise, on préfère ne pas être confronté au handicap et on se réfugie derrière sa gêne. La relation entre toutes les personnes est pourtant tellement importante car derrière chaque handicap se trouve un individu à part entière. Cap 48 a remis en scène des extraits de films cultes comme "Forest Gump", "Le Huitième Jour" et "Intouchable", qui ont aidé la cause du handicap et favorisé l'inclusion ! Des familles ont rejoué des passages de ces films célèbres pour mettre en avant les relations naturelles et spontanées entre tous ! La récolte de fonds pour Cap 48 est essentielle... Faites un don. Achetez des post-it... Agissons ensemble ! Nous comptons sur votre générosité ! Rendez-vous également pour la grande soirée Cap 48, le 13 octobre sur La Une. Pour tous renseignements : www.cap48.be