Candice propose à Philippe Delmelle une petite recette "facile"

Préparez des ailes de poulet caramélisées

30 ailes de poulet

150ml de sauce soja

150ml de sirop d'érable

75ml de miel

9 c. à s. de ketchup

Le jus d’1 citron

3 c. à s. de moutarde

1 c. à s. de gingembre frais haché

3 gousses d'ail émincées

Tabasco (facultatif)

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 200° (th. 6-7).

Dans un bol, mélangez tous les ingrédients de a marinade.

Trempez les ailes de poulet dans la sauce et disposez-les sur une plaque de four recouverte de papier cuisson (serrez-les bien sur la plaque, vous pouvez toutes les mettre en une fois).

Arrosez chaque aile d’une cuiller à soupe supplémentaire de marinade avant d’enfourner.

Faites les cuire 15 min., sortez la plaque, arrosez-les du restant de marinade, tournez la plaque et poursuivez la cuisson 15 min.