"Ca va d'aller" au Petit Paradis !

Une vidéo positive et encourageante malgré le confinement...

"Nous souhaitions donner une autre image des maisons de repos, une ambiance plus joyeuse et plus sereine que celle décrite actuellement" explique à Philippe Jauniaux, Francesco Grosso, le directeur de la maison de repos et de soins "Le Petit Paradis" de Quaregnon.

Les ergothérapeutes du home ont pensé à réaliser ce clip rempli de bonne humeur... On y voit l'équipe soignante, le personnel de cuisine, d'entretien et même quelques résidents bouger au rythme de la chanson "Ça va d’aller" de Freddy Tougaux.