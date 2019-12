C'est une grande première à Pairi Daiza !

Pour la première fois en 25 ans d'existence, le parc ouvre ses portes pour célébrer Noël.

Pour vivre des fêtes de fin d'année féériques, rendez-vous à Pairi Daiza ! "Ce sera vraiment beau" dit Claire Gilissen la porte-parole du parc à Philippe Jauniaux.

Les illuminations des jardins et des bâtiments sont féériques. Trois nouveaux mappings exclusifs seront projetés sur la Tour de l’Abbaye de Cambron, sur le Château du Nautilus et à la mini-ferme. Il y a foison de sculptures de lumière, de paquets cadeaux et de guirlandes. Admirez les automates géants dans de grandes boules de neige, visitez la maison du Père Noël... Et qui dit Noël, dit marché gourmand où vous pourrez boire et déguster une multitudes de mets artisanaux. Les plus sportifs évolueront sur la plus grande patinoire flottante d’Europe. Une surface synthétique donc plus écologique qui surprendra les habitués des patins !

Et bien entendu, la plupart des animaux seront visibles, dont la famille panda au grand complet. Les bébés jumeaux Bao Di et Bao Mei ont désormais rejoint leur parents et leur grand frère dans leur grotte.

Venez profiter du parc pendant ces trois prochaines semaines de magie et de féérie de Noël. Pairi Daiza est ouvert du 14 décembre au 5 janvier 2020 à partir de 10h.

Toutes les infos sur le parc www.pairidaiza.eu