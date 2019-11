C'est qui le Patron ?! Le label qui revalorise le circuit court

La marque créée à 100% par les consommateurs !

Celui qui incarne le projet, Vincent Mefflet explique à Philippe Jauniaux que ce concept rend le pouvoir aux consommateurs. C'est la communauté via les réseaux sociaux qui décide de la nature des produits seulement par le bouche à oreilles, pas de pub, pas de marketing. Concrètement, cette intiative a pour but de créer des liens directs entre les producteurs, les agriculteurs et de faire des choix communs avec les consommateurs.

La marque "C'est qui le Patron?!" est née d'une préocupation citoyenne, celle de retrouver dans les rayons de votre magasin des produits bons et responsables. Des aliments qui correspondent exactement à vos attentes en terme de qualité, de santé, d'éthique, d'environnement et de traçabilité.

Pour l'instant, en Belgique, seul du lait est commercialisé dans sa brique bleue souriante... mais bientôt vous pourrez vous procurer de la farine locale et éthique...

Renseignements : https://www.facebook.com/CestQuiLePatronBE/