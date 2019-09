C'est la rentrée ! Ecoutez comment cette école réussit à éviter les larmes des enfants ... et des parents !

C'est la rentrée ! Ecoutez comment cette école réussit à éviter les larmes des enfants ... et... Stéphanie Roland, directrice de l'école fondamentale Saint-Joseph Havré-Obourg, raconte sa rentrée 2019. On ne sait jamais à quoi s'attendre en dernière minute... Quelques heures après la sonnerie du matin, on décompresse ! Tout s'est bien passé malgré l'effervescence de la première journée et les petits déchirements avant de quitter papa et maman ;-)