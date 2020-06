C'est décidé, j'arrête de fumer ! Comment manger correctement ?

L'alimentation des fumeurs est différente de celle des non-fumeurs

Globalement, ils consomment davantage de graisses saturées (d’origine animale), de sel et d’alcool. En revanche, ils absorbent moins d’oméga-3, de fibres, de vitamine C, de vitamine E et de bêta-carotène.

"C'est parce que le fumeur souffre d'une perte du goût et d'odorat" explique Pascale Robience, diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai.

quand il mange de la viande, il a donc tendance à y ajouter de la sauce et plus de sel

il consomme également peu de légumes et de fruits, qu'il trouve sans goût, sans saveur

Le fumeur est également un plus grand consommateur d'alcool mais aussi de café et de thé, qu'il sucre davantage.