On consomme chaque jour près de 100 litres d’eau pour des usages domestiques mais on hésite à boire l’eau du robinet . Il subsiste des craintes, totalement illégitimes, sur sa qualité. Gardez à l’esprit que : " L’eau que nous buvons ne vient jamais des stations d’épuration ! "

L’eau en bouteille n'est-elle pas meilleure pour la santé ?

Buvez l'eau du robinet ! - © Tous droits réservés

Il n’est pas nécessaire d’acheter de l’eau en bouteille pour avoir une eau de qualité. En Belgique, l'eau distribuée par réseaux constitue un des produits alimentaires les plus contrôlés. En effet, l’eau du robinet vient de notre environnement et contient donc ce qui s’y trouve.

L’ajout d’une très faible dose de Chlore évite tout développement de microbes dans l’eau lorsqu’elle circule dans les tuyauteries jusqu’au robinet.

On utilise l’eau du robinet toute la journée… mais souvent, on oublie que l’on peut la boire ! Sachez qu'on boit 127 litres d’eau en bouteille par an et par personne. L’eau du robinet coûte 40 à 500 fois moins cher que l’eau en bouteille. La boire permet d'économiser environ 196 € par an et par personne en moyenne !