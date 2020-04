Blocus virtuel ? #Réussite@home, l'UCLouvain soutient ses étudiant·es

En raison du confinement, "Pack en Bloque" se mue cette année en "Pack en Lock" !

Pour les étudiant·es, vacances de printemps riment avec blocus, et cette année, blocus rime avec coronavirus. Avec les cours en ligne et le confinement, s’organiser s’avère encore plus compliqué.

Pas de blocus encadré alors ? Au contraire, Alice Naglieri, support aux étudiant·es de l'UCLouvain FUCaM Mons, explique que l’UCLouvain ne lâche rien et a imaginé, en 7 jours, une nouvelle formule : Pack en lock... Ou comment motiver et encadrer ses étudiant·es… à distance, du 6 au 10 avril 2020.



L’objectif ? Aider les étudiant·es à structurer leur blocus, tout en bénéficiant du soutien des pédagogues, professeur·es, psychologues, etc... Cette initiative, entièrement gratuite, permet de maintenir le lien pour les mener vers la réussite@home.

Concrètement, les étudiant·es de Bac1 seront réparti·es dans des classes virtuelles sur Teams, toutes coordonnées par un·e coach. Au programme, de l’étude mais aussi des moments de questions/réponses, des pauses sportives ou culturelles par vidéos interposées, la possibilité d’évacuer son stress grâce à l’équipe santé de l’UCLouvain.



Accèdez à ce package complet pour passer un blocus sain et productif -> https://uclouvain.be/fr/etudier/peb.html