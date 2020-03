Bienvenue aux portes ouvertes virtuelles du campus FUCaM !

Une première pour informer les futurs étudiants

Voici une excellente initiative...

Suite à l’annulation de tous les événements, l’UCLouvain FUCaM Mons souhaite offrir une information la plus complète et accessible possible aux futur·es étudiant·es, qu’ils ou elles soient rhétoricien·nes ou adultes en reprise d’études.

L’UCLouvain organisera donc ses premières portes ouvertes virtuelles pour le campus FUCaM, ce samedi 28 mars entre 9 et 12h.

Au programme : présentation du campus, informations sur les programmes et les services aux étudiants et visite virtuelle du campus.

Pour plus de renseignements : https://uclouvain.be/fr/sites/mons