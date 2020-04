Jusqu’à confirmation de la date officielle de reprise des activités , seuls les vols sanitaires, d’Etat et de maintenance sont opérés.

Depuis le 24 mars à 23h59, l'aéroport a fermé l'accès de ses infrastructures aux passagers et aux compagnies aériennes... C'est une première !

Les panneaux annonçant les vols sont éteints et les commerces fermés...

Que se passe-t-il actuellement à l'aéroport ?

Bienvenue à "l'aéroport fantôme" de Charleroi ! - © Tous droits réservés

Futurs passagers, soyez rassurés !

Pour l'instant, on répare les pistes et on assure l'entretien des avions au sol. Cela nécessite du personnel sur place.

A la réouverture, en 72 heures, l'aéroport de Charleroi pourra être opérationnel. Par contre, le redémarrage sera progressif. Tout dépend de l'ouverture des frontières des pays déservis. Cette situation inédite nous touche tous !

"Nous attendons que tous les feux soient au vert pour reprendre nos vols normalement" dit Vincent Grassa "On ne saura pas repartir à 100% de la capacité du jour au lendemain... Pour un retour à la normale, il faudra attendre fin de l'année, début de l'année prochaine."

Toutes les infos https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr