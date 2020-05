"Belge T'es Fou!" : Une marque solidaire 100% belge !

"Belge t'es fou!" est une marque 100% belge née pendant le confinement. Le 25 avril, au lendemain de la conférence de presse du Conseil National de Sécurité, quatre amis se réunissent par vidéo. L'idée surgit... David Jeanmotte et son compagnon Guy, Anthony Maggio et Valérie Cornelis imaginent des accessoires agrémentés de phrases exprimées lors des différentes conférences. Des sacs en tissu "J'peux pas me confiner, j'ai kayak" existent d'ores et déjà ! Vont suivre des t-shirts, des casquettes, des masques... différents objets enrichis de slogans spécicifiques au confinement ! "Ce sont des phrases qui sont devenues cultes pour tout le monde... Le but, c'est vraiment que ce soit ludique, que les gens puissent rigoler... On a déjà les phrases suivantes..." dit David Jeanmotte à Philippe Jauniaux.