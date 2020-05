Aux portes de la finale de "The Voice France"... Antoine Delie est au top !

Le 18 janvier, l'ancien talent de The Voice Belgique interpréte "La pluie" de Stromae et Orelsan. Les quatre caoches buzzent et Antoine décide de suivre Marc Lavoine .

"J'ai toujours été en contact avec Marc"

Allo "The Voice France" ? Voici des nouvelles d'Antoine Delie...

La production n'a pas laissé les candidats de "The Voice" sans nouvelles. On a continuné à travailler, à préparer une belle émission qui va se faire le plus vite possible. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant...

"Marc Lavoine n'est pas quelqu'un qui est là juste devant les caméras. C'est quelqu'un qui est présent vraiment tout le temps" : confie Antoine Delie à Philippe Jauniaux. "Il m'appelle juste pour me demander comment ça va pendant ce confinement !"