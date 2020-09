Alex Vega explique à Philippe Jauniaux pourquoi, elle et sa soeur Romane ont créé cette association ! " Army of Nature " mène diverses actions de sensibilisation en faveur de l'environnement.

Et pour mettre en valeur des producteurs locaux , elles réalisent également des reportages à voir sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/VegavisionInfo

Avec d'autres personnes sensibles à la nature, Alex et Romane organisent des opérations de ramassage de déchets sauvages dans la région de Mons.

"Army of Nature" se bat pour notre environnement ! - © Tous droits réservés

Une armée pour défendre la nature !

"Army of Nature" se bat pour notre environnement ! - © Schon - Getty Images

"Ce ne sont pas que des mots en l'air mais des choses concrètes." C'est un retour à l'essentiel. Il faut se battre contre les mauvaises habitudes prises ces dernières années. Il est nécessaire de sortir du déni pour que les actions aient un impact sur l'environnement !

Bougez, sortez de vos maisons et agissez sur le terrain... Suivez "Army of Nature" ... Et ce n'est qu'un début !